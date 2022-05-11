Футбол

Федерация футбола Ингушетии принимает заявки от детских команд для участия в «Локобол-2022-РЖД»

0

Федерацией футбола Ингушетии открыт прием заявок команд для участия в региональном этапе международного фестиваля «Локобол-2022-РЖД» среди команд 2010-2012 годов рождения.

Заявки принимаются до 12 мая текущего года. Контактное лицо — Хаваж Холухоев, президент Федерации футбола Республики Ингушетия, телефон — 8 (988) 802-00-06.

В этом году уже в 16-й раз стартует международный фестиваль «Локобол-РЖД» — один из крупнейших детских футбольных турниров не только в нашей стране, но и в Европе. Организаторами соревнований, генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД», выступают РФСО «Локомотив», ДФЛ имени В. Горлова и ФК «Локомотив», партнером в проведении является РФС.

Участие в «Локоболе-2022» примут более 40 тысяч ребят 2010-2012 годов рождения из больших и малых городов, посёлков, сёл, станиц. «Локобол» открыт для всех команд, а значит, шанс пробиться в большой футбол имеет каждый.

Фестиваль пройдет в три стадии: региональный, межрегиональный и суперфинал. Около 3 тыс. коллективов примут участие в первом этапе, который состоится с мая по июнь в 85 субъектах России, а также в странах ближнего зарубежья.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Количество заразившихся Covid-19 в Ингушетии за два дня выросло до 21 человека
Роструд напомнил выходных с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России
Регионы смогут получить бюджетные кредиты на погашение долгов по рыночным заимствованиям
В городе Назрани Ингушетии завершилось строительство новой школы на 720 мест
В Ингушетии передано в суд дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ
В селе Нестеровское Ингушетии провели всероссийскую акцию «Сад памяти»
Глава администрации Джейрахского района Ингушетии поддержал альпинистов
Федерация мини-футбола Ингушетии возобновила свою работу
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по тхэквондо
Ушел из жизни первый начальник УВД Ингушетии Амирхан Плиев
В Ингушетии назначен новый руководитель министерства природных ресурсов и экологии

Главное

Яндекс.Метрика

 