Федерация футбола Ингушетии принимает заявки от детских команд для участия в «Локобол-2022-РЖД»

Заявки принимаются до 12 мая текущего года. Контактное лицо — Хаваж Холухоев, президент Федерации футбола Республики Ингушетия, телефон — 8 (988) 802-00-06.

В этом году уже в 16-й раз стартует международный фестиваль «Локобол-РЖД» — один из крупнейших детских футбольных турниров не только в нашей стране, но и в Европе. Организаторами соревнований, генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД», выступают РФСО «Локомотив», ДФЛ имени В. Горлова и ФК «Локомотив», партнером в проведении является РФС.

Участие в «Локоболе-2022» примут более 40 тысяч ребят 2010-2012 годов рождения из больших и малых городов, посёлков, сёл, станиц. «Локобол» открыт для всех команд, а значит, шанс пробиться в большой футбол имеет каждый.

Фестиваль пройдет в три стадии: региональный, межрегиональный и суперфинал. Около 3 тыс. коллективов примут участие в первом этапе, который состоится с мая по июнь в 85 субъектах России, а также в странах ближнего зарубежья.