Федерация мини-футбола Ингушетии возобновила свою работу
Ассоциация мини-футбола Ингушетии после перерыва возродилась в форме Федерации мини-футбола республики.
В рамках работы по приобщению детей и юношей к здоровому образу жизни и выявлению самых талантливых из них, федерация планирует проведение большого количества различных соревнований.
Не так давно под эгидой федерации прошёл турнир, посвящённый окончанию священного Рамадана и празднику Ид аль-Фитр, в котором приняли участие детские команды всех районов республики. Финансовую поддержку турниру оказал спортклуб «Чингиз».
Победителем соревнований среди восьми команд стала команда футбольной школы братьев Бакаевых, второе и третье место у назрановского и малгобекского «Ангуштов».