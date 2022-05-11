Федерация мини-футбола Ингушетии возобновила свою работу

В рамках работы по приобщению детей и юношей к здоровому образу жизни и выявлению самых талантливых из них, федерация планирует проведение большого количества различных соревнований.

Не так давно под эгидой федерации прошёл турнир, посвящённый окончанию священного Рамадана и празднику Ид аль-Фитр, в котором приняли участие детские команды всех районов республики. Финансовую поддержку турниру оказал спортклуб «Чингиз».

Победителем соревнований среди восьми команд стала команда футбольной школы братьев Бакаевых, второе и третье место у назрановского и малгобекского «Ангуштов».