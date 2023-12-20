Фермеры Ингушетии получают господдержку в рамках нацпроектов

Так, в рамках первого нацпроекта в Ингушетии реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В ходе мероприятий данного проекта 95 жителей республики, у которых есть желание связать свою жизнь с сельским хозяйством, получили в текущем году гранты «Агростартап» на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на общую сумму 50 млн 720 тыс. рублей.

Кроме того, доведены до получателей субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным кооперативам на сумму 42 млн 711 тыс. рублей.

«Сельское хозяйство в регионе динамично развивается благодаря активной работе аграриев и, конечно, господдержке. На мой взгляд, поддержка в виде субсидий очень помогает и уже опытным фермерам, и тем, кто только собирается начать свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса. И, соответственно, способствует обеспечению продовольственной безопасности республики и страны в целом», — подчеркнул Магамед Гагиев.