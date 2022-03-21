ФСБ потребовала немедленно запретить деятельность Meta в России

«Деятельность организации Meta направлена против России и её Вооружённых сил. Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал он.

Если суд удовлетворит это заявление, деятельность Meta может быть запрещена немедленно, до рассмотрения её апелляционной жалобы, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что пользователям Instagram и Facebook из ряда стран разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Представитель Meta подчеркнул, что компания по-прежнему не допустит призывов к насилию в отношении граждан России.

Позднее Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности в стране, а также потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. 14 марта соцсеть была внесена в реестр запрещённых сайтов.