ФСБ потребовала немедленно запретить деятельность Meta в России

1

Федеральная служба безопасности России настаивает на немедленном запрете деятельности компании Meta в России. Об этом сообщил представитель силового ведомства в Тверском суде Москвы, где рассматривается заявление Генпрокуратуры о признании организации экстремистской и запрете её деятельности в стране.

«Деятельность организации Meta направлена против России и её Вооружённых сил. Просим запретить деятельность Меtа и обязать исполнить это решение немедленно», — сказал он.
Если суд удовлетворит это заявление, деятельность Meta может быть запрещена немедленно, до рассмотрения её апелляционной жалобы, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что пользователям Instagram и Facebook из ряда стран разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Представитель Meta подчеркнул, что компания по-прежнему не допустит призывов к насилию в отношении граждан России.

Позднее Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности в стране, а также потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. 14 марта соцсеть была внесена в реестр запрещённых сайтов.

Комментарии 1

Алисхан 21 марта, 2022 - 15:52
Всех запретить,кто против войск в Украину! Это пятая колона! Всю армию в Украину!

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 1 млрд руб. направят на выплаты, работающим с больными Covid-19 и людьми из группы риска
Энергетики за два месяца почти на 9% улучшили платежную дисциплину в Ингушетии
Высокопоставленные представители Ингушетии встретились с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине
В текущем году в Ингушетии благоустроят 22 общественные территории
Житель Ингушетии попал под следствие за нападение на силовиков и хранение ручной гранаты
В Ингушетии ищут подрядчика для реконструкции моста через реку Сунжа на ФАД «Кавказ»
Юная ингушская пианистка Роза Мамилова стала победительницей международного конкурса American edition
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках 30-летия республики прошла презентация романа Зареты Ахильговой «Гаьнара безам»
В России будет действовать «горячая линия» для сообщений о фактах нарушений в магазинах
Ингушские правоохранители подвели итоги детского конкурса рисунков «Осторожно, мошенники!»
В Ингушетии пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи»

Главное

Яндекс.Метрика

 