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ФСБ предотвратила покушение на известного журналиста России

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Владимир Путин

ФСБ пресекла попытку террористов убить известного российского тележурналиста, заявил Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — цитирует Путина «Российская газета».

«Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал Президент. «Нам известны пофамильно кураторы из западных спецслужб, прежде всего, ЦРУ, которые работают с органами безопасности Украины, — видимо, они дают такие советы», — отметил он.

«Вот вам и отношение к правам журналистов, распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих правах — кто-то из имперских амбиций, а кто-то, исходя из колониального прошлого. В России это не пройдет», — предупредил «коллективный Запад» Путин.

Как пишет издание, сотрудники ФСБ и СК задержали скинхедов из запрещенной в России неонацистской террористической организации «Национал-социализм/Белая сила, власть», которые планировали убийство тележурналиста Владимира Соловьева.

Неонацисты после задержания начали подробно рассказывать, как готовили по заданию украинской спецслужбы покушение на Соловьева. После совершения преступления они собирались скрыться на Украине.

Во время обысков у них нашли самодельное взрывное устройство, восемь готовых к применению «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. Кроме того, у них нашли наркотики, поддельные украинские паспорта, а также нацистскую литературу и символику.

По информации РИА Новости, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

Фигуранты подтвердили, что получали задания от СБУ. Устранить Соловьева они намеревались в кратчайшие сроки. Кроме того, они собирались поджигать военкоматы и машины с символикой поддержки спецоперации на Украине.

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