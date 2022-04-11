ФССП России внедряет новую операционную систему

ФССП России рассматривает вопрос перехода на новую отечественную операционную систему. Одним из вариантов возможного использования является система «Ред ОС», разработанная российской IT-компанией «Ред Софт», — сообщил газете «Ингушетия» Низами Бузукашвили, заместитель руководителя Управления ФССП России по Республике Ингушетия.

Новый продукт входит в тройку лидеров российского рынка операционных систем с внушительным опытом в части внедрения в госсектор, в том числе в компаниях с госучастием.

На сегодняшний день «Ред ОС» обладает актуальной пакетной базой и последним LTS-ядром Linux с поддержкой процессоров Intel вплоть до 12-го поколения. Операционная система также поддерживает отечественные процессоры и имеет широкую поддержку периферийного оборудования.

У продукта развитая экосистема, включая средства защиты информации, в том числе средства криптографической защиты. «Ред ОС» соответствующим образом сертифицирован и соответствует 4-му уровню доверия.

В настоящий момент в Федеральной службе судебных приставов проходит апробация новой операционной системы. Задействовано несколько пилотных регионов, в которых отрабатываются типовые сценарии использования «Ред ОС» как на рабочих станциях, так и на серверах.

В планах службы — использование в пилоте рабочих станций на российских процессорах «Байкал-М», на которых также будут отрабатываться типовые сценарии.