Мошенничество

Гендиректор коммерческой организации в Ингушетии подозревается в мошенничестве на 5 млн рублей

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В отношении 46-летнего гендиректора коммерческой организации возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

По данным следствия, в декабре 2010 года государственным учреждением «Управление государственного заказчика по реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» заключен государственный контракт на строительство детского сада на 220 мест в городе Малгобеке. Стоимость объекта 143 млн рублей.

Согласно заключению эксперта, общая сумма завышений при проведении строительных работ составила около 5 млн рублей, чем причинен ущерб государству в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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