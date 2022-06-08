Гендиректор коммерческой организации в Ингушетии подозревается в мошенничестве на 5 млн рублей

По данным следствия, в декабре 2010 года государственным учреждением «Управление государственного заказчика по реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» заключен государственный контракт на строительство детского сада на 220 мест в городе Малгобеке. Стоимость объекта 143 млн рублей.

Согласно заключению эксперта, общая сумма завышений при проведении строительных работ составила около 5 млн рублей, чем причинен ущерб государству в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.