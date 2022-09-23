Гендиректор корпорации МСП посетит Ингушетию с рабочим визитом
28 сентября Ингушетию с рабочим визитом посетит гендиректор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич.
Планируется встреча руководителя корпорации МСП с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым. Стороны обсудят перспективы взаимодействия, механизмы поддержки предпринимательства в регионе и возможности их совершенствования.
Также запланированы встречи Александра Исаевича с представителями малого и среднего бизнеса региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.