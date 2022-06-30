Генеральным партнером Северо-Кавказского энергетического форума выступает компания «Россети Северный Кавказ»

Форум проводится при поддержке и содействии Аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО, научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при комитете Совета Федерации по экономической политике, региональных профильных министерств.

На открытии СКЭФ-2022 заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков отметил значимость глубокого погружения в тему электроэнергетики с привлечением профессионального экспертного и научного сообществ, представителей федеральных и региональных структур.

«Потенциал электроэнергетики СКФО высок. Уже сейчас энергетики активно работают над развитием эффективных технологий передачи энергоресурса, внедрением интеллектуальных систем учета электроэнергии, строительством и вводом в эксплуатацию современных высокоавтоматизированных энергообъектов. Уверен, площадка форума позволит участникам более детально разобраться в новых подходах к развитию и управлению энергосистемой для внедрения инновационных проектов», — процитировал Сергей Поляков слова приветственного адреса к участникам форума от имени генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко.

Форум продлится три дня. Экспертное отраслевое сообщество обсудит актуальные темы — «Стратегия импортозамещения Северного Кавказа», «Передача и распределение электроэнергии в СКФО», «Цифровая трансформация сетей и промышленности» и другие, сообщает пресс-служба «Россети Северный Кавказ».