Героем новой рубрики Минобразования Ингушетии стал учитель Курейш Гагиев

Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве региона, он является методистом, автором учебников по родному языку и литературному чтению, составителем учебных пособий и рабочих программ, редактором словарей и методических пособий. Стаж его работы составляет 52 года.

Курейшу Гагиеву присвоены почетные звания: отличник народного просвещения России, заслуженный учитель Республики Ингушетия, ветеран труда. Опытный педагог является победителем конкурса «Учитель года Ингушетии — 95», его наградили памятной медалью — «250 лет единения Ингушетии с Россией», памятной юбилейной медалью «100 лет газете «Сердало».

Труд Курейша Ахметовича отмечен множеством грамот, в том числе почетной грамотой партии «Единая Россия» и грамотой «За большой вклад в развитие дружественных отношений между народами Кыргызстана и Ингушетии».

Заслуженный педагог всегда делится секретами своего мастерства с молодыми специалистами, ежегодно проводит курсы стажировки для учителей ингушского языка и литературы, принимает активное участие в организации и проведении районных и республиканских педагогических семинаров.

«Профессию педагога я полюбил благодаря наставникам. Искренне благодарен всем, кто совершенствовал мои духовно-нравственные и профессиональные качества», — подчеркнул Курейш Ахметович.