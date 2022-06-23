Следком

Гибель мужчины от удара током под ЛЭП расследуют в Ингушетии

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Следственные органы завели уголовное дело по факту гибели ставропольца в результате удара током в Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления СКР.

«По данным следствия, днем 21 мая водители ООО «Планета посуды», доставлявшие груз на служебном автомобиле марки DAF, остановились на улице Джабагиева под высоковольтными линиями электропередачи высотой 4 метра 20 см», — сказал собеседник издания.

По его информации, один из них из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей энергетиками, которые должны были в населенных местностях обеспечивать установленные габариты провода над землей для воздушных линий напряжением 6-10 кВ не менее 7 метров, получил разряд электрического тока.

В результате происшествия 33-летний ставрополец умер при доставлении в больницу.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

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