Альпинизм

Глава администрации Джейрахского района Ингушетии поддержал альпинистов

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Глава администрации Джейрахского района Ингушетии Ахмед Льянов в очередной раз посетил альпинистский базовый лагерь «Кязи», где проходят сборы более двухсот альпинистов из различных регионов страны.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в альплагере Ахмед Льянов встретился со знаменитым альпинистом России, вице-президентом федерации альпинизма страны Александром Яковенко.

«Снежный барс» Яковенко рассказал, что, несмотря на обильный снегопад и сложные погодные условия, сборы проходят по плану. Участники совершают восхождения наивысшей категории сложности на вершины горы Кязи. В свою очередь Ахмед Льянов заверил, что администрацией Джейрахского района будет оказываться вся необходимая помощь организаторам сборов и спортсменам.

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