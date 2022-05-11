Глава администрации Джейрахского района Ингушетии поддержал альпинистов

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в альплагере Ахмед Льянов встретился со знаменитым альпинистом России, вице-президентом федерации альпинизма страны Александром Яковенко.

«Снежный барс» Яковенко рассказал, что, несмотря на обильный снегопад и сложные погодные условия, сборы проходят по плану. Участники совершают восхождения наивысшей категории сложности на вершины горы Кязи. В свою очередь Ахмед Льянов заверил, что администрацией Джейрахского района будет оказываться вся необходимая помощь организаторам сборов и спортсменам.