Глава горсовета ингушской Сунжи досрочно покинул свой пост

«В связи с досрочной отставкой по собственному желанию главы городского совета депутатов Накостоева состоялось избрание нового председателя. Большинством голосов на эту должность был избран Оздоев Ингисхан, ранее возглавлявший стадион имени Дьякова в г. Сунже», — сообщил собеседник издания.

Оздоев 1993 года рождения, он окончил Ингушский госуниверситет по специальности «Математика», долгое время работал учителем, а также исполняющим обязанности директора третьей сунженской школы. С 2017 года является депутатом горсовета упомянутого населенного пункта. Кроме того, он четырехкратный чемпион мира по карате, чемпион России по боевому самбо, участник международной лиги смешанных единоборств.

Депутаты поздравили бывшего бойца ММА с избранием, пожелали ему успехов на посту, выразив уверенность в том, что, несмотря на молодой возраст, ему удастся нацелить городской совет на плодотворную работу и успешное решение задач развития Сунжи.

Бывший спасатель Рашид Накостоев возглавлял совет депутатов с сентября 2020 года.

В декабре 2016 года Глава Ингушетии подписал республиканский закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Муниципалитет стал самым молодым и пятым по счету городом в регионе после столицы Магаса, Назрани, города воинской славы Малгобека и Карабулака.

В Сунже сейчас проживает более 70 тысяч человек, это второй по численности населенный пункт республики. Здесь находятся корпус Ингушского госуниверситета, несколько колледжей, Национальная библиотека, исламский институт, аэропорт и другие объекты федерального и республиканского значения.