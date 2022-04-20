По его словам, он также посвящен врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

«В повседневной жизни мы не задумываемся о той важной роли, которую играет донорство в здравоохранении. Благодаря донорской крови медики могут оказывать срочную помощь тяжелым пациентам, нуждающимся в переливании крови. Кровь и компоненты крови необходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди которых большой процент детей, пациентам, попавшим в ДТП», — говорится в обращении.

Калиматов выразил слова искренней благодарности и признательности всем донорам, врачам и сотрудникам станции переливания крови республики за благородную деятельность.

«Спасибо вам за милосердие и гуманизм. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого лучшего», — пожелал он.

Напомним, ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Он был учрежден 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе.