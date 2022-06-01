«Этот день — напоминание взрослым об огромной ответственности за детей, их благополучное будущее. Забота о физическом и нравственном здоровье каждого ребенка, создание необходимых условий для получения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости — одна из важнейших задач семьи, общества и государства», — считает Калиматов.

По его словам, главную роль в формировании нравственных основ воспитания детей играет крепкая и дружная семья. А для ингушского народа семья была и остается наивысшей ценностью культуры и исторической преемственности поколений, благодаря которой крепнет и развивается республика, растет благосостояние народа.

По мнению руководителя субъекта, «очень важно поддерживать стремление детей к образованию и всестороннему развитию, направлять их энергию в нужное русло, создавать условия для их интеллектуального, духовного и физического развития. Ведь именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее развитие и процветание нашей республики, сохранение традиций и культуры нашего народа».

Он выразил особые слова благодарности родителям, педагогам, воспитателям и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.

«Терпения вам, мудрости и понимания ценности каждой минуты, проведенной с детьми. От всей души желаю вам, дорогие ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, хороших друзей, уверенности в свои силах, счастья, здоровья, отличного настроения и хорошего отдыха», — говорится в обращении.

Напомним, 1 июня отмечается День защиты детей, который является одним из самых старых международных праздников.

Официальным годом возникновения Дня защиты детей считается 1949-й. Тогда в ноябре в Париже прошла сессия Международной демократической федерации женщин, где и было принято решение учредить праздник. Первый раз его отметили в 1950 году, ряд торжественных мероприятий состоялся в 51 стране мира.