Власть

Глава Ингушетии и руководитель отделения Сбербанка в регионе обсудили вопросы сотрудничества

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Вопросы взаимодействия крупнейшего кредитного учреждения России с органами исполнительной власти, обсудили на встрече в Магасе Глава республики Махмуд-Али Калиматов и исполняющий обязанности управляющего ингушским отделением Сбербанка Виктор Бударин.

Калиматов отметил, что Сбер был и остается одним из самых надежных финансово-кредитных учреждений в стране и регионе. Он подчеркнул необходимость повышения доступности услуг для жителей, открытия новых терминалов и отделений в различных городах и селах республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Руководитель субъекта предложил повысить информационное сопровождение деятельности и предложений банка, поскольку жители зачастую не осведомлены, какой сервис им предоставляется, например, в сфере оплаты услуг ЖКХ, оформления кредитов. Также был отмечен интернет-сервис по поиску и подбору врачей «СберЗдоровье».

По итогам встречи были приняты решения и даны соответствующие поручения.

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