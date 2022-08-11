Глава Ингушетии и руководитель отделения Сбербанка в регионе обсудили вопросы сотрудничества

Калиматов отметил, что Сбер был и остается одним из самых надежных финансово-кредитных учреждений в стране и регионе. Он подчеркнул необходимость повышения доступности услуг для жителей, открытия новых терминалов и отделений в различных городах и селах республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Руководитель субъекта предложил повысить информационное сопровождение деятельности и предложений банка, поскольку жители зачастую не осведомлены, какой сервис им предоставляется, например, в сфере оплаты услуг ЖКХ, оформления кредитов. Также был отмечен интернет-сервис по поиску и подбору врачей «СберЗдоровье».

По итогам встречи были приняты решения и даны соответствующие поручения.