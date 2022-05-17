Власть

Глава Ингушетии и заместитель полпреда Президента России в СКФО обсудили вопросы взаимодействия

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В Магасе состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с заместителем полномочного представителя Президента России в СКФО Андреем Шабалиным, на которой обсуждались вопросы взаимодействия.

«В регионе есть некоторые сложности в тех направлениях, которые вы курируете, помощь рекомендательного характера нам будет очень кстати», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В свою очередь, Шабалин подчеркнул, что в полпредстве настроены на оказание помощи региону.

«У нас есть вводные, мы знаем на что в первую очередь следует обратить внимание, какие вопросы требуют приоритетного решения. Важную роль в нашей совместной работе играет непосредственно общественная приемная Президента России Владимира Путина, где принимаются граждане», — отметил заместитель полпреда.

«Будем работать в полном взаимодействии, тем более у вас очень большой опыт в надзоре», — добавил Шабалин

Глава поблагодарил заместителя полпреда за визит в республику.

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