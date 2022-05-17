Глава Ингушетии и заместитель полпреда Президента России в СКФО обсудили вопросы взаимодействия

«В регионе есть некоторые сложности в тех направлениях, которые вы курируете, помощь рекомендательного характера нам будет очень кстати», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В свою очередь, Шабалин подчеркнул, что в полпредстве настроены на оказание помощи региону.

«У нас есть вводные, мы знаем на что в первую очередь следует обратить внимание, какие вопросы требуют приоритетного решения. Важную роль в нашей совместной работе играет непосредственно общественная приемная Президента России Владимира Путина, где принимаются граждане», — отметил заместитель полпреда.

«Будем работать в полном взаимодействии, тем более у вас очень большой опыт в надзоре», — добавил Шабалин

Глава поблагодарил заместителя полпреда за визит в республику.