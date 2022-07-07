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Глава Ингушетии и заместитель полпреда в СКФО обсудили вопросы реализации нацпроектов

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На рабочей встрече в Магасе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и заместителя полномочного представителя Президента России в СКФО Владимира Надыкто поднимались вопросы социально-экономического развития региона.

В частности, обсуждался ход выполнения национальных проектов, создание социальной инфраструктуры, устойчивость экономики субъекта в условиях санкций, а также работа по регулированию бюджета республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Хочу отметить, что республика успешно развивается благодаря поддержке полпреда в СКФО Юрия Яковлевича Чайки и федерального центра», — написал в своем Telegram-канале Калиматов.

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