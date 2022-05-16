Глава Ингушетии Калиматов дал старт закладке «Сада памяти» в Магасе на аллее Победы

«Сегодня мы участвуем в замечательной акции, которая стала прекрасной традицией, примером постоянной заботы о природе родного края и всей страны. В регионах Российской Федерации проходит эстафета «Сада памяти». Неразрывная цепь позитивных дел и народной благодарности движется в эти дни через всю страну. Курская область, принявшая эстафету «Сада памяти» от Ярославской области, сегодня передала ее Республике Ингушетия. А наш регион передаст эстафету Удмуртской Республике», — сказал Калиматов.

Участники акции высадили саженцы ясеня, липы, березы и сирени, которая является не только символом акции, но и Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году самая масштабная посадка деревьев в рамках акции в регионе приурочена к 80-летию битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны, а также посвящена каждому воину, который защищал свой родной край.

«В этом году исполняется 80 лет началу оборонительной операции на Кавказе. Пусть же эти небольшие саженцы, корни которых оживут в нашей земле, будут частью нашей огромной благодарности за бессмертный подвиг героев, сражавшихся за наше Отечество. Озеленяя территории сел, городов и районов Ингушетии, мы даем важнейший нравственный урок подрастающему поколению, учим молодежь быть патриотами Отечества, любить, ценить и беречь свою республику, ее флору и фауну, уникальную и красивую природу», — обратился Калиматов к участникам акции.

В завершение прошла церемония награждения активистов специальной региональной медалью «Волонтер Ингушетии», которая была учреждена Главой Ингушетии в 2021 году. Республиканская награда была вручена пяти самым активным волонтерам, которые регулярно принимают участие в природоохранных, просветительских, образовательных мероприятиях.

Отметим, что битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек.

Из Ингушетии отправились на войну с гитлеровской Германией свыше 21 тысячи человек, из них добровольцами ушли более 4 тысяч человек. На фронте погибли свыше 3,5 тысячи и пропали без вести больше 5 тысяч, из них порядка 6 тысяч — ингушской национальности. Были сняты с различных фронтов и отправлены в ссылку за своими семьями тысячи бойцов. Остались на фронте под вымышленными фамилиями и с измененной национальностью более 1 тысячи человек. Списки участников Великой Отечественной войны постоянно обновляются.