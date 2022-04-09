Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отмечает день рождения

Руководитель субъекта родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахстана.

Проходил срочную военную службу в Советской армии. В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (Самарского) государственного университета по специальности «Правоведение», юрист.

Прошел путь от следователя прокуратуры Кировского района города Куйбышева (Самара) до первого заместителя прокурора Самарской области. Занимал должность прокурора Ингушетии. Возглавлял контрольный департамент губернатора Самарской области, являлся советником главы региона. Руководил управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области.

В июне 2019 года указом Президента России Владимира Путина Махмуд-Али Калиматов был назначен временно исполняющим обязанности Главы Ингушетии. 8 сентября на 58-м внеочередном заседании Народного собрания республики избран на пост руководителя субъекта.

В декабре 2021 года указом главы государства «за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу» Махмуд-Али Калиматову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Он — государственный советник России II класса и государственный советник юстиции III класса.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет Главу региона с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, успехов на ответственной должности во благо нашей республики и страны.