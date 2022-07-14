Глава Ингушетии на балу выпускников школ региона вручил им медали «За особые успехи в учении»

157 золотым медалистам и 9 выпускникам, набравшим максимальный балл на едином государственном экзамене руководитель субъекта лично вручил медали «За особые успехи в учении», отметив, что миссия эта ежегодно является для него одной из самых приятных, а достижения вчерашних школьников вызывают у него гордость наравне с родителями и учителями.

«Вы вступаете во взрослую жизнь, но всегда будете для своих родных и педагогов—наставников теми, кому необходимы внимание и забота. Позади сложные экзамены. Это было трудно, но у вас есть знания, одиннадцать лет незабываемого жизненного опыта, поэтому вы все преодолеете. Не сомневаюсь, что вы сумеете добиться в своей жизни больших высот, которые будут радовать всех жителей республики. Помните, что перед вами и вашими ровесниками по всей России открывается большой океан возможностей. И всегда помните, что вы родом из Ингушетии — это должно звучать гордо и только когда речь идет о достижениях в различных сферах и на благо страны. Берегите честь и знания», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

В релизе отмечается, что по состоянию на 13 июля в конкурсе по целевому обучению участвуют 43 абитуриента из Ингушетии. В текущем году компьютерным наукам, вопросам строительства уникальных зданий и сооружений, нефтегазовому делу отдала предпочтение большая часть выпускников школ республики.

Самыми популярными вузами среди них остаются: Российский технологический университет, Российский университет дружбы народов, Московский энергетический институт, Московский государственный строительный университет, РГУ нефти и газа имени Губкина, Бауманский университет, Донской технический университет, а также Ингушский государственный университет.

Всего средние образовательные учреждения республики в текущем году окончили 1985 юношей и девушек.