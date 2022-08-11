Глава Ингушетии наградил орденом «За заслуги» депутата Госдумы Муслима Татриева

Руководитель субъекта отметил плодотворную деятельность парламентария и подчеркнул, что, несмотря на то, что избран он сравнительно недавно, уже успел зарекомендовать себя, помогая жителям республики на ее территории и за пределами субъекта.

Калиматов также поблагодарил народного избранника за помощь, оказываемую военнослужащим из Ингушетии, участвующим в военной спецоперации в Донбассе, и раненным бойцам, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Муслим Татриев является российским политическим деятелем, членом партии «Единая Россия», депутатом Государственной думы VIII созыва, избранным по единому федеральному списку от Ингушетии. Ранее возглавлял компанию «Ингушнефть», работал в правоохранительных органах, занимался предпринимательской деятельностью.