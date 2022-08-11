Награда

Глава Ингушетии наградил орденом «За заслуги» депутата Госдумы Муслима Татриева

0

За многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием образования республики, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил депутата Госдумы России Муслима Татриева орденом «За заслуги».

Руководитель субъекта отметил плодотворную деятельность парламентария и подчеркнул, что, несмотря на то, что избран он сравнительно недавно, уже успел зарекомендовать себя, помогая жителям республики на ее территории и за пределами субъекта.

Калиматов также поблагодарил народного избранника за помощь, оказываемую военнослужащим из Ингушетии, участвующим в военной спецоперации в Донбассе, и раненным бойцам, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Муслим Татриев является российским политическим деятелем, членом партии «Единая Россия», депутатом Государственной думы VIII созыва, избранным по единому федеральному списку от Ингушетии. Ранее возглавлял компанию «Ингушнефть», работал в правоохранительных органах, занимался предпринимательской деятельностью.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На капремонт 13 школ в Ингушетии выделено более 960 млн рублей
По ФАД «Кавказ» в Ингушетии опрокинулась цистерна с пропаном, никто не пострадал
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар книгу с иллюстрациями Дали Яндиевой
В Ингушетии увековечили память росгвардейцев, погибших при исполнении служебных обязанностей
В отношении 53-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье «убийство»
В селе Вознесенское Малгобекского района Ингушетии полностью ликвидируют дефицит воды
Двух руководителей КФХ Ингушетии подозревают в мошенничестве на сумму более 600 тыс. рублей
Ингушский дзюдоист Рустам Арсельгов стал призером первенства СКФО в Грозном
Конфликт в лесном массиве в Ингушетии закончился убийством ранее судимого мужчины
В 14 городах и селах Ингушетии на 9 часов отключат свет
В 2023 году Ингушетия получит субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Главное

Яндекс.Метрика

 