Глава Ингушетии напомнил об ответственности за распространение непроверенной информации

«Мы должны поддерживать нашего Президента Владимира Путина», — написал он в своем Telegram-канале после рабочей встречи с руководителем управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СКФО Дмитрием Поляничевым и руководителем Роскомнадзора по республике Асланом Колоевым.

Поляничев отметил, что у руководства управления Роскомнадзора по СКФО нет замечаний к работе территориального органа в регионе.

«В Ингушетии у нас есть взаимодействие и с правительством, и со структурами безопасности, и с прокуратурой. К нашему территориальному управлению здесь в республике вопросов нет», — подчеркнул он.

Калиматов попросил обратить внимание на проблему, связанную с плохим качеством связи в некоторых районах республики.

«Приезжаю в Джейрахский район, и у меня исчезает там связь, до меня не могут дозвониться. Люди также часто жалуются на регулярное отсутствие связи или плохое качество. У нас высокая плотность гаджетов на количество населения, идет большая нагрузка на сети. Надо как-то побудить операторов сотовой связи увеличить количество передающих установок, с этим надо что-то делать», — считает он.

Руководитель Роскомнадзора по СКФО отметил, что субъектам необходимо работать по этим вопросам с оператором еще на стадии начала инвестпроекта, чтобы они составлялись с учетом пожеланий региона.

«Спасибо, что приехали в республику, нам необходимы ваши рекомендации в определенных вопросах. Полагаю, в каких-то темах, которые будут возникать, мы будем взаимодействовать. Сегодня к этому надо относиться действительно серьезно. И пока идет спецоперация мы должны быть настороже, потому что все негативные вещи, которые проецируются сегодня на Россию, надо нивелировать незамедлительно, чтобы они не путали мысли людей, не будоражили их», — подчеркнул Калиматов.

Руководитель субъекта пригласил Поляничева на празднование 30-летия возрождения республики, которое будут отмечать в этом году 4 июня.