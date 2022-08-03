Глава Ингушетии навестил в госпитале раненных на Украине сотрудников национальной гвардии

«Сегодня в Москве в главном военном госпитале войск национальной гвардии России навестил росгвардейцев из Ингушетии, которые проходят лечение после ранений в ходе спецоперации на Украине. Мое самое сильное желание, чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми к своим родным и близким», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что, общаясь с бойцами, еще раз убедился: боевой дух у них очень высокий.

«Они выразили готовность высоко держать честь Ингушетии и сделать все возможное, чтобы эффективно решать поставленные перед ними задачи.

Хочу сказать всем участникам спецоперации — вы честь и совесть нашей республики Ингушетия, и мы вами гордимся», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Со своей стороны готов постоянно оказывать им и их родным посильную помощь и поддержку. Скорейшего всем им выздоровления», — добавил Калиматов.