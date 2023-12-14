Глава Ингушетии назвал Президента России уверенным в себе лидером государства

«Как всегда, это был диалог уверенного в себе и в своих силах политика и государственного деятеля. Нельзя было не обратить внимание, что каждое свое заявление Владимир Владимирович подкреплял статистикой и убедительными аргументами. Я уверен, что озвученные им цифры, которые лежат в основе благоприятного прогноза не только на этот, но и на следующий год, зарядят россиян долгосрочным оптимизмом. Несмотря на усердие западных стран обложить нас санкциями и загнать в экономический кризис, этого не случилось. Социальное состояние общества более чем стабильное, а уровень доверия к главе государства только растет благодаря его взвешенной внешней и внутренней политике», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, Президент России взял на себя тяжелейшую миссию по переформатированию международной политики и экономики, в основе которых заложены только интересы США и стран Европы. На это нужны не только смелость, но и уверенность в своих силах, о чем сегодня Владимир Путин и заявил в прямом эфире, сказав, что «нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что делаешь. А я уверен!»

«Глава государства также последователен и в своих решениях по СВО. Цель по демилитаризации и денацификации Украины остается неизменной, количество добровольцев, желающих в ней участвовать, растет. Президент также отметил, что бойцов специальной военной операции необходимо привлекать к военно-патриотическому воспитанию в школах», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что в «Прямой линии» Президента прозвучали основные установки для дальнейшей работы органов власти по ключевым направлениям.

«Вся озвученная в эфире информация совместно с нашим правительством будет нами проанализирована, и выводы лягут в основу моего дальнейшего руководства регионом. Впереди у нас самое важное и ответственное событие — выборы Президента России. Согласие Владимира Путина участвовать в них воодушевляет и придает уверенности в том, что они будут безальтернативными, и мы гарантированно сможем продолжить курс успешного развития страны. Ингушетия с нашим Президентом. Мы вместе за сильную Россию», — добавил Глава республики.