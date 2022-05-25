Глава Ингушетии назвал тяжёлой трагедией гибель двоих малолетних детей в результате несчастных случаев

«Долго не мог прийти в себя после сообщений о гибели двоих детей, которым исполнилось только 2 и 3 года. Можно объяснить это несчастными случаями, но у этих несчастных случаев есть причинно-следственная связь. Двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на 9 этаже. Понимаю горе, постигшее эту семью, глубоко им сочувствую и соболезную», — сообщил руководитель региона на своем Телеграм-канале.

По его словам, в силу возраста дети не всегда осознают опасность. На фоне случившегося он обратился к родителям с просьбой принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних, не быть беспечными и беречь детей.

Кроме того, в результате ДТП погибла девочка.

«Самая больная для Ингушетии тема. Мать и ребенка сбила машина. Ребенок погиб, а женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы мы начали ценить чужую жизнь, уважительно относиться друг к другу на дороге? Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы до виновников аварий дошло наконец, скольким семьям они принесли горе, лишив жизни их родных людей. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Дала къахетам болба! Дала ялсмален совг1ат лолда царна! Амин!» — написал Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что следственные органы начали проверку по факту гибели двухлетнего ребенка в результате падения из окна многоэтажного дома в Назрани.

23 мая примерно в 15:30 поступило сообщение о падении двухлетнего мальчика из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома на улице Московской. В результате происшествия ребенок скончался.

Инцидент расследует и надзорное ведомство. По информации региональной прокуратуры, в момент происшествия в квартире также находилась мать ребенка и старший брат.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход проверки прокурором республики взят на контроль.

В связи с несчастным случаем прокуратура призвала родителей никогда не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть от окон мебель, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник, не рассчитывать на москитные сетки, которые не являются средством защиты детей от падения.