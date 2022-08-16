Глава Ингушетии оказал помощь ветерану ВОВ после пожара в домовладении

«У ветерана войны Магомеда Медарова произошел пожар. Администрацией города Назрани был составлен акт и оценен ущерб. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал помощь единственному оставшемуся ветерану войны в связи с произошедшим», — отмечается в Телеграм-канале правительства республики.

Первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев навестил Медарова и передал ему денежные средства от руководителя региона, отметив, что «Махмуд-Али Макшарипович пожелал принять личное участие в оказании помощи вашей семье».

Ветеран войны также будет отправлен на санаторно-курортное лечение — он пожаловался Евлоеву на состояние своего здоровья. В завершение встречи зампред передал ему от имени Калиматова пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни, говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа текущего года в Ингушетии похоронили ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Камбулата Гайсанова, после этого в республике остался только один участник ВОВ — 98-летний Магомед Медаров.