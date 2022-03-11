Резонанс

Глава Ингушетии отныне будет использовать такие платформы как «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники»

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отказался пользоваться Instagram, отметив, что «теперь мы будем чаще использовать наши платформы в других соцсетях — «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».

«Друзья, как и мои коллеги, отказываюсь пользоваться этой площадкой из-за политики ее владельца — компании Meta, которая разрешила юзерам высказывания, призывающие к насилию в отношении российских военных», — написал Калиматов.

«Мне жаль, что связь с вами, а вас здесь почти 135 тысяч, прекращается. Я благодарю каждого за активность и доверие», — добавил руководитель субъекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проходит фотовыставка, посвященная годовщине воссоединение Крыма с Россией
211 человек выписано в Ингушетии за сутки после Covid-19
В Ингушетии переселят почти 200 человек из ветхого жилья в 2022 году
Школьникам сельского поселения Галашки Ингушетии рассказали о подвигах прославленного летчика Ширвани Костоева
Ингушский госуниверситет предлагает юридическую и психологическую помощь гражданам, прибывшим из ЛДНР
В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы, связанные с борьбой с туберкулёзом
В Ингушетии выпустили VII том посемейных списков Владикавказского округа 1886 года
В Ингушетии завершили работу над сборником о сталинской депортации от лица очевидцев
В правительстве России назвали сохранение занятости одной из главных задач в условиях санкций
Почта России будет принимать международные посылки несмотря на санкции
Санкции не затронут сотрудников промышленных предприятий — Кабмин РФ

Главное

Яндекс.Метрика

 