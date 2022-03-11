Глава Ингушетии отныне будет использовать такие платформы как «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники»
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отказался пользоваться Instagram, отметив, что «теперь мы будем чаще использовать наши платформы в других соцсетях — «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники».
«Друзья, как и мои коллеги, отказываюсь пользоваться этой площадкой из-за политики ее владельца — компании Meta, которая разрешила юзерам высказывания, призывающие к насилию в отношении российских военных», — написал Калиматов.
«Мне жаль, что связь с вами, а вас здесь почти 135 тысяч, прекращается. Я благодарю каждого за активность и доверие», — добавил руководитель субъекта.