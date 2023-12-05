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Глава Ингушетии поблагодарил добровольцев за отзывчивость и неравнодушие

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Махмуд-Калиматов поблагодарил добровольцев за отзывчивость и неравнодушие, напомнив, что ежегодно 5 декабря в России отмечается День волонтера, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта отметил, что этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная помощь на благо общества.

«Ваши добрые поступки и дела — лучший пример для всех», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к добровольцам.

По его словам, с началом СВО именно волонтеры одними из первых стали оказывать помощь жителям Донбасса, собирать грузы в помощь нашим землякам — участникам спецоперации.

«В трудные дни для палестинского народа вы также протянули руку помощи. В нашей республике действует 18 добровольческих отрядов. Есть и благотворительные фонды, на площадках которых работают волонтеры. Благодарю всех добровольцев за отзывчивость и неравнодушие. Желаю вам крепкого здоровья, сил и новых успехов в вашем благородном деле», — добавил Глава.

Напомним, День добровольца в России был установлен указом Президента страны от 27 ноября 2017 года. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

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