Глава Ингушетии побывал на празднике к 240-летию города Назрани

На мероприятии побывали Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магомед Тумгоев, премьер-министр Владимир Сластенин, председатель общественного совета отцов при уполномоченном при Президенте России по правам ребенка Андрей Коченов.

Предваряя выступления артистов, ведущий концертной программы, отметил, что строительство школ, больниц, многоквартирных домов, обустройство дорог и многие другие факторы сделали Назрань комфортным и современным городом, в котором успешно могут развиваться жители всех возрастов.

В своей поздравительной речи руководитель региона отметил, что история Назрани неотделима от истории Ингушетии, в ее судьбе были и трагические, и прекрасные страницы.

«Очень рад разделить с вами радость этих юбилейных торжеств. Сегодняшний праздник — еще один повод признаться в любви к Назрани, которая для каждого ингуша поистине является, как говорят в народе Матерью-Назранью (Нана-Наьсаре). Именно с Назранью связаны важнейшие события в жизни ингушского народа», — отметил Калиматов, подчеркнув, что город и сегодня продолжает играть ключевую роль в социально-экономическом развитии республики.

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение сотрудников городской мэрии и подведомственных организаций за многолетний труд и в связи с 240-летием со дня образования города Назрани.

Культурная программа праздника началась с выхода на сцену Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас». Ее продолжили выступления известных артистов Северного Кавказа: Алаудина Эсмурзиева, Астемира Апанасова, Тамары Адамовой, Пятимат Кагировой и других.