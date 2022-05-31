Глава Ингушетии подарил обещанный компьютер инвалиду-колясочнику

«Молодой человек в марте текущего года был на приеме у руководителя региона и попросил оказать ему содействие в приобретении компьютерной техники для дистанционной работы. Махмуд-Али Калиматов обещал парню подарить компьютер 30 мая, на его день рождении, я и обещание свое исполнил», — цитирует пресс-служба руководителя субъекта.

Как отметила Амриева, именинник был рад подарку и благодарил Главу региона за оказанное внимание.

«По поручению Главы Ингушетии мы поехали к Абдул-Муталипу домой в Плиево, поздравили его с днем рождения и передали подарок Главы. Парень был рад и искренне благодарил Махмуда-Али Макшариповича. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, молодой человек хорошо образован, грамотный в юридических вопросах, интересуется общественными и социальными проблемами и старается участвовать в них по мере своих сил», — сказала она.

Абдул-Муталип Плиев с рождения является инвалидом первой группы. На мартовском приеме граждан молодой человек также обратился к Главе Ингушетии с вопросом о возможности предоставления комнатной кресло-коляски, необходимых медикаментов, а также об оказании помощи в проведении перерасчета пенсии.

Как пояснил сам заявитель, он продолжает получать пенсию в размере, эквивалентном сумме, установленной в 2015 году, без изменений, поскольку часть документов утеряна, нет возможности проведения повторной индексации.

Территориальное отделение Фонда социального страхования обязалось оказать помощь и аккумулировать всю необходимую для этого документацию. Кроме того, главный федеральный инспектор по Ингушетии выразил инициативу взять данный вопрос под личный контроль.