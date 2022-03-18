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Глава Ингушетии поддержал матерей, вдов и сестер погибших на Украине военнослужащих из республики

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Махмуд-Али Калиматов встретился с матерями, вдовами и сестрами военнослужащих из Ингушетии, погибших в ходе специальной военной операции в Донбассе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Общение прошло в неформальной обстановке. Руководитель субъекта обратился к родным безвременно ушедших молодых людей с просьбой рассказать о всех проблемах, чаяниях и нуждах, с которыми они сталкиваются в этот тяжелых для них период.

«Я знаю, что нет таких слов, от которых боль ваша могла бы утихнуть, поэтому мне трудно их подобрать. Наша встреча может показаться несвоевременной или неуместной, — ведь вы только что похоронили своих детей, мужей и братьев, но я собрал вас, чтобы вы знали, что вы не одиноки, у вас есть поддержка. Облегчить душевное состояние я не могу, но могу помочь с материальными и другими трудностями в вашей жизни», — отметил Калиматов.

Он сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь в виде материальных выплат, улучшения жилищных условий, лечения, получения образования детям, а также погашения долгов за коммунальные услуги, юридического сопровождения для оформления всех полагающихся льгот. Для содействия будут в том числе подключены средства из Национального фонда развития Ингушетии.

Для оперативного решения проблем к участию во встрече были приглашены руководители профильных министерств и ведомств. Часть вопросов на месте была положительно решена. Министры выступят в качестве кураторов семей — каждый по своему направлению.

Ранее Глава республики дал указание Минобразования, Минтруду, Минздраву, а также главам муниципальных образований собрать сведения о семьях, детях, узнать об их нуждах и оказать всемерную поддержку.

«Это не разовая помощь, в дальнейшем их дети пойдут в садик, школу. Возможно, есть пожилые, нуждающиеся в лечении родители», — добавил он.

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