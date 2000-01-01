Новости Ингушетии

14 ноября

Разнообразие народов России обсудил Глава Ингушетии со школьниками в ходе открытого урока в Магасе
Главу стройфирмы из Ингушетии заподозрили в хищении 2,7 млн. руб. бюджетных средств
Мошенничество
Юные ингушские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире в Нальчике
Дзюдо
В Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной
Криминал
Четыре населенных пункта Ингушетии останутся без электричества из-за ремонтных работ
Юный ингушский дзюдоист Рамзан Эсмурзиев стал победителем турнира в Татарстане
Дзюдо
Для курсантов Горского кадетского корпуса в Ингушетии провели занятия по огневой подготовке
Руководство ОФСИН по Ингушетии поздравило сотрудников спецотдела «Ангушт» с профессиональным праздником
Дата
Исмаил Илиев победил Александра Журавского в рамках вечера профессионального бокса в Москве
Бокс
Юные ингушские шахматисты стали призерами первенства СКФО в Нальчике
Шахматы
Борцы из Ингушетии успешно выступили на соревнованиях по спорту глухих в Саранске
Борьба
В Сунже Ингушетии «Единая Россия» открыла секцию самбо
«Единая Россия»
Председатель Коммолодежи Ингушетии поделился опытом с коллегами из других регионов
Молодёжная политика
В Малгобеке Ингушетии провели акцию по посадке деревьев
Акция

13 ноября

12 ноября

11 ноября

Жителя Дагестана оштрафовали в Ингушетии за использование чужого товарного знака
Штраф
В Ингушетии иностранка отделалась условным сроком за вовлечение дочери в попрошайничество
Попрошайничество
Комбинат детского питания в Назрановском районе Ингушетии готовят к перезапуску
Индекс потребительских цен в Ингушетии в октябре составил чуть более 100%
Статистика
В городе Сунже Ингушетии ведутся работы по замене ветхого водопровода
Водоснабжение
В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили влияние социальных сетей на молодежь
Соцсети
Сотрудники центра «Молодой патриот» Ингушетии провели мероприятие для школьников
В Назрановском районе Ингушетии прошел турнир по вольной борьбе
Соревнования
В НБ Ингушетии пройдет мастер-класс росписи по стеклу в рамках месячника белой трости
В селе Пседах Ингушетии прошла беседа со школьниками к Всемирному дню сирот

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