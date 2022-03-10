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Глава Ингушетии пообщался с военнослужащими из республики — участниками спецоперации на Украине

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по телефонной видеосвязи пообщался с военнослужащими из Ингушетии, участвующими в спецоперации на Донбассе.

«Рад вас всех видеть, вижу, что у вас крепкий дух и настрой. Нам очень важно, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. В каждом доме в Ингушетии молятся за вас, за ваше благополучное возвращение, мы все с вами. Понимаем, какую сложные и серьезные задачи вы сейчас выполняете, вы на передовой», — отметил Калиматов.

Руководитель региона подчеркнул важность выполняемой военнослужащими миссии на Донбассе.

Руководитель субъекта заверил военнослужащих, что власти Ингушетии окажут им всемерную поддержку, несмотря на то, что они находятся на полном военном обеспечении.

«Со своей стороны мы здесь сделаем все возможное, чтобы облегчить вам трудности в ходе спецоперации. Ни минуты не сомневаемся, что вы достойно несете службу и с честью выполняете свой профессиональный долг. Ингуши всегда были на передовых позициях, когда речь шла о защите Отечества или помощи другим. Знаем, что вас обеспечивают всем необходимым, но и дополнительно от себя тоже будем регулярно отправлять вам помощь. Мы понимаем, что поддержка из дома особенно греет вас», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, что наравне с гуманитарной помощью для пострадавших жителей Донбасса, Ингушетия с начала спецоперации уже отправляла также груз с продуктами и теплой одеждой для военнослужащих.

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