Глава Ингушетии поручил правительству проводить выездные совещания в районах и городах региона

«Разговор должен быть предметным и конкретным. Все проблемы города или района нужно рассматривать комплексно: водоснабжение, платежи, самовольные захваты земельных участков и другие острые вопросы. Эффективность принятых управленческих решений зависит от вашего подхода, они не должны оставаться на бумаге», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что с людьми на местах надо работать. «Это не должны быть разовые сходы по той или иной теме. Такая работа должна вестись постоянно. Каждому человек и гражданину гарантированы Конституцией права и свободы, но не надо забывать и об обязанностях», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, речь, в первую очередь, идет об ответственности. «Только соблюдая законы можно говорить о государственности. Когда республика имеет миллиардные долги за потребленные энергоресурсы и воду, трудно получать субсидии из федерального центра на решение вопросов социально-экономического характера», — напомнил Калиматов.

При этом, по его словам, государство свои обязанности выполняет. «У нас были периоды, когда задерживали зарплату учителям, медикам, работникам культуры, но все это уже позади. Я с первых дней в должности Главы Ингушетии нацелил правительство на решение социальных вопросов. А сегодня мы должны разъяснять, а в случае необходимости и принимать жесткие меры, чтобы люди не забывали о своей ответственности. Мы не можем без конца сидеть на федеральных дотациях, когда можем стать самодостаточным субъектом. Для этого и нужно сбирать налоги, платить за свет, воду и газ», — сказал Глава.

Он заметил, что ряд регионов России доплачивают учителям, врачам, участковым уполномоченным из своих бюджетов. «У них есть такая возможность, потому что законопослушные граждане знают о своих обязанностях и поминают, что за услуги надо платить. Вот это понимание должно быть у каждого жителя республики, а прийти к этому мы сможет только если будем ежедневно работать с людьми», — подытожил Калиматов.