Глава Ингушетии посетил пункт сбора гуманитарного груза для Палестины

«Единение тысяч людей дорогого стоит. В этой искренней поддержке прежде всего проявились чувства, которые исторически присущи нашему народу, — сострадание и взаимовыручка. Уверен, именно эти качества и позволяли неоднократно проходить ингушскому народу через нелегкие беды», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, если в цифрах, то собрано 150 тонн гуманитарной помощи и около 80 млн рублей пожертвований.

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить всех и каждого, кто внес свой вклад в формирование этого гуманитарного груза, в особенности жителей и волонтеров, которые целыми днями находились здесь, все собирали, закупали и упаковывали. Их помощь, несомненно, шла от чистого сердца и горячего желания помочь палестинцам в их беде», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики, Ингушетия оправить палестинцам свыше 5,5 тыс. продуктовых наборов, более 100 генераторов, около 18 тонн медикаментов. Кроме того, для переселенцев приобретены все необходимые вещи, а также чемоданы.

Напомним, что акция по сбору гуманитарного груза проходила в регионе с 14 ноября по инициативе руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова. Самое деятельное участие в ней приняли благотворительные фонды «Тешам» и «Клуб добрых людей».

Глава Ингушетии считает, что сегодня, в первую очередь, нужно думать о людях, которые оказались в тяжелых обстоятельствах. «Наша позиция однозначна — подобная жестокость и ненависть не должны оставаться без внимания, особенно когда речь идет о невинных детях», — подчеркнул он.