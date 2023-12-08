Глава Ингушетии поздравил депутата Госдумы Муслима Татриева с заслуженной наградой

Махмуд-Али Калиматов отметил, что, занимая активную гражданскую позицию, парламентарий оказывает системную поддержку бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«С момента начала СВО Муслим Борисович занимается вопросами обеспечения подразделений на передовой, принимает участие в организации ряда благотворительных и гуманитарных акций. Поздравляю нашего земляка с высокой наградой и желаю новых достижений на благо России», — отметил Глава региона.

Он напомнил, что Муслим Татриев неоднократно помогал в приобретении экипировки и необходимого снаряжения, автотранспорта, комплектов одежды, предметов личной гигиены и продуктов питания. Также он оказывает помощь военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции.

Медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» награждают военных и гражданских служащих ВС и других граждан за развитие взаимодействия Вооруженных сил России с органами государственной власти различных уровней и местного самоуправления.