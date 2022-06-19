Глава Ингушетии поздравил медработников с профессиональным праздником

«В этот день хочется выразить огромную признательность и уважение всем тем, кто трудится в этой нелегкой и очень ответственной сфере: врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу и всем, кто задействован в здравоохранении», — говорится в обращении руководителя субъекта.

По словам Калиматова, работа медработников чрезвычайно ответственна и достойна самой высокой оценки. Она требует профессионализма, большой самоотдачи, моральных и физических усилий, огромного терпения и милосердия. А их поддержка и внимательное отношение к больным играют немалую роль в процессе их выздоровления, вселяют в них уверенность, дают им силы для преодоления жизненных испытаний.

«За последние годы вам пришлось работать в тяжелейших условиях. Многие из вас, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, не жалея себя, днем и ночью самоотверженно работали. Ваша преданность профессии, ответственность и готовность в любое время суток прийти на помощь больным еще раз доказали, что ради спасения больных вы готовы пожертвовать собственным здоровьем. Это — настоящий врачебный подвиг», — подчеркнул Глава.

Он выразил слова искренней благодарности за профессионализм и самоотдачу, за высокое служение избранному делу и долгу сегодня и всегда и пожелал здоровья, счастья и благополучия всем медработникам и их семьям.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».