Дата

Глава Ингушетии поздравил медработников с профессиональным праздником

0
Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что «сегодня мы чествуем представителей одной из самых благородных и гуманных профессий, которая всегда была и остается почетной и уважаемой».

«В этот день хочется выразить огромную признательность и уважение всем тем, кто трудится в этой нелегкой и очень ответственной сфере: врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу и всем, кто задействован в здравоохранении», — говорится в обращении руководителя субъекта.

По словам Калиматова, работа медработников чрезвычайно ответственна и достойна самой высокой оценки. Она требует профессионализма, большой самоотдачи, моральных и физических усилий, огромного терпения и милосердия. А их поддержка и внимательное отношение к больным играют немалую роль в процессе их выздоровления, вселяют в них уверенность, дают им силы для преодоления жизненных испытаний.

«За последние годы вам пришлось работать в тяжелейших условиях. Многие из вас, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, не жалея себя, днем и ночью самоотверженно работали. Ваша преданность профессии, ответственность и готовность в любое время суток прийти на помощь больным еще раз доказали, что ради спасения больных вы готовы пожертвовать собственным здоровьем. Это — настоящий врачебный подвиг», — подчеркнул Глава.

Он выразил слова искренней благодарности за профессионализм и самоотдачу, за высокое служение избранному делу и долгу сегодня и всегда и пожелал здоровья, счастья и благополучия всем медработникам и их семьям.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии около 200 медработникам вручили награды в честь профессионального праздника
В Ингушетии стартовал онлайн-флешмоб «Читаем про Героев» ко Дню памяти и скорби 22 июня
В НБ Ингушетии проходит выставка к 80-летию со дня рождения ученого Хасолта Акиева
В 2023 году республика уйдет от мер бюджетного принуждения — Глава Ингушетии
Жителя Ингушетии оштрафовали за реализацию суррогатного алкоголя на 50 тыс. рублей
В Ингушетии очистили русло реки Ачалучка в рамках всероссийской акции «Вода России»
Три человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Сотрудницу газовой службы в Ингушетии ждет суд за передачу неверных показаний счетчика
Путин отметил Ингушетию в числе регионов, добившихся прогресса в рейтинге инвестклимата
Калиматов: «Водоснабжение в Ингушетии — это проблема, которую надо решать в комплексе»
В Ингушетии напомнили об ужесточении правил получения разрешения на владение оружием

Главное

Яндекс.Метрика

 