Глава Ингушетии поздравил Мовсара Евлова с победой на турнире UFC 288

«Красивый и ожидаемый финал показал нам наш Мовсар Евлоев. Семнадцатая победа подряд! Бой был непростым, но он сумел одержать победу по итогам трех раундов. Горжусь тобой, Мовсар», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, эта победа — результат огромной работы и кропотливого труда.

Для Евлоева победа стала седьмой подряд в UFC. Он ни разу не уступал в боях под эгидой этой организации. Всего он провел 17 поединков в смешанных единоборствах, ни разу не проиграл. 28-летний Лопес потерпел шестое поражение при 21 победе.