Глава Ингушетии поздравил мусульман с праздником жертвоприношения Ид аль-Адха

«В текущем году мы все испытываем радость, что после пандемии сотни жителей Ингушетии совершили долгожданный хадж. В этот замечательный день мы усиливаем свои молитвы, обращенные к Всевышнему с мольбой о мире, взаимопонимании и добром отношении людей друг к другу. Этот праздник сохраняет для нас направление к высоким нравственным ориентирам, богобоязненности, избеганию грехов и совершению добрых поступков», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, в праздник жертвоприношения «мы своими делами свидетельствуем о наших духовных ценностях, жизненных приоритетах и целях».

«Мы встречаем светлый и прекрасный праздник с великим множеством верующих граждан нашей страны и всего мира. Каждый человек в это время думает о цене жизни, выборе верного пути к истине, о чужой и собственной судьбе. Это время мольбы о добром будущем для себя, родной Ингушетии, родной страны, своих родных и близких людей, своего народа, всего человечества. День, когда мы благодарим Всевышнего за все благодеяния, которыми пользуемся. Благодарим за мир, еду, труд, плоды, благополучие семьи, друзей, земляков и соотечественников», — подчеркнул руководитель субъекта.

«От всей души желаю вам милости Всевышнего, приумножения вознаграждения за все благие деяния. Большой удачи в добрых делах, крепкого надежного счастья, мира, успехов, здоровья», — добавил Калиматов.

Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — один из главных мусульманских праздников. Он не имеет постоянной даты, отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого важного праздника для мусульман — Ид аль-Фитр (Мархаш), на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима (мир Ему). В 2022 году праздник приходится на субботу 9 июля. Продолжаться он будет три дня, до 11 июля включительно.