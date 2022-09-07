Глава Ингушетии поздравил народ Карачаево-Черкесии с вековым юбилеем республики

«Уважаемый Рашид Бориспиевич, дорогие жители Карачаево-Черкесии! От всей души поздравляю вас с вековым юбилеем — 100 лет со дня образования Карачаево-Черкесии. Это серьезный рубеж, к которому вы шли, накапливая бесценный опыт сохранения и развития одного из красивейших регионов Северного Кавказа. Сегодня вместе с вами мы радуемся вашим успехам и достижениям в экономическом развитии. Нам приятно видеть, как хорошеет столица Карачаево-Черкесии — город Черкесск», — говорится в поздравлении.

Калиматов отдельно подчеркнул доброжелательность, гостеприимство и готовность к сотрудничеству как властей региона, так и местных жителей. Он заявил, что этот фактор особенно важен для укрепления добрососедских отношений, налаживания культурных и торгово-экономических связей.

«Жители Ингушетии всегда с любовью относились к жителям Карачаево-Черкесии, как к близким им по духу людям. Наши отцы и прадеды ценили дружбу между народами и нам велели укреплять эту связь. Уверен, что мы всегда будем поддерживать эту традицию. Искренне желаю Главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову и жителям региона счастья, благополучия, мира и всех благ», — добавил Глава региона.

В свою очередь Глава Карачаево-Черкесии передал искренние слова благодарности руководителю Ингушетии за добрые пожелания в адрес жителей республики.

«Нас с Ингушетией связывают давние дружеские, братские отношения. Всего самого доброго жителям Республики Ингушетия, мира и благополучия», — подчеркнул Темрезов.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована в 1922 году, в 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР.

Нынешние статус и название один из самых многонациональных субъектов России получил в 1992 году.