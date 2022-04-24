Глава Ингушетии поздравил православных республики с Пасхой

«Сегодняшний день символизирует нравственное обновление и очищение помыслов, наполняет сердца людей добрыми чувствами, духовными силами и несет в себе радость, доброту, надежду на лучшее», — отметил Калиматов в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, всенародный праздник укрепляет веру в высокие нравственные идеалы, обращает верующих к наивысшим ценностям, побуждая к совершению благих дел, милосердию, терпению, проявлению заботы о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

«Празднование Пасхи способствует единению людей, их духовному подъему, сохранению глубоких христианских традиций, нравственного здоровья общества, укреплению мира и согласия народов нашей многонациональной страны», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал православным доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. «Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом и в каждую семью радость, согреет сердца теплотой общения с родными и близкими, и настроит на добрые дела», - добавил Глава.