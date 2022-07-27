Глава Ингушетии поздравил руководителя и народ Адыгеи со столетием государственности

«Целый век, насыщенный историческими событиями, прошел со дня провозглашения автономии Республики Адыгея в составе РСФСР 27 июля 1922 года. За этот период регион достиг значительных результатов в социально-экономическом росте и продолжает динамично развиваться», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что Адыгея привлекает своим гостеприимством, доброжелательными и открытыми людьми, народными традициями. Республика также славится природными красотами и развитой сферой туризма.

«Ингушский и адыгский народы с давних пор находятся в тесных дружеских связях. Мы очень ценим эти веками складывавшиеся взаимоотношения и уверены, что они будут и дальше сохраняться», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Искренне желаю Республике Адыгея процветания и благополучия. Мира и добра вам, дорогие наши братья», — добавил Калиматов.