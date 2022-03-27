Глава Ингушетии поздравил сотрудников национальной гвардии с профессиональным праздником

По его словам, «Росгвардия — одно из важнейших силовых ведомств нашей страны, служба в котором требует высокого профессионализма, самоотверженности и преданности делу. В этот день мы чествуем мужественных и ответственных людей, которые умеют грамотно действовать в самых сложных ситуациях, проявляя при этом безупречные волевые качества и профессиональное мастерство».

«Военнослужащие Росгвардии по Республике Ингушетия, продолжая славные традиции своих предшественников, на высоком профессиональном уровне решают сложные задачи по сохранению социальной стабильности, безопасности нашей республики и ее граждан. Мы по праву гордимся нашими ребятами, настоящими патриотами Родины, которые своим ответственным отношением к служебным обязанностям, мужеством и отвагой преумножают славу Росгвардии», — отметил Калиматов.

Он выразил уверенность, что ингушские росгвардейцы и впредь будут вносить достойный вклад в дело защиты законности, правопорядка и общественной безопасности в регионе и стране.

«В этот знаменательный день примите слова искренней признательности и благодарности за вашу доблестную службу на благо нашего Отечества. Желаю всем сотрудникам, военнослужащим и ветеранам войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия здоровья, крепости духа, дальнейших успехов в ратном труде во имя мира и процветания Ингушетии и России», — подчеркнул руководитель субъекта.

27 марта отмечается День войск национальной гвардии России, установленный указом Президента страны от 16 января 2017 года.

Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является день 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.