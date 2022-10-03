Глава Ингушетии поздравил сотрудников ОМОН с профессиональным праздником

По его словам, отряд мобильный особого назначения — эффективное и организованное подразделение, которое состоит из людей особой закалки. Высокий уровень подготовки, профессионализм личного состава ОМОН служат основой для надежной охраны общественного порядка и безопасности в республике и стране в целом.

«Ваша служба чрезвычайно ответственна и опасна. На вас возлагают самые сложные задачи, вам доверяют решение ответственных заданий, поручают проведение самых рискованных операций. Каждый день на деле вы доказываете, что бойцы ОМОНа готовы в любую минуту выполнить поставленные задачи, порой сопряженные с риском для жизни», — отметил Калиматов.

Бойцы ОМОНа всегда отличались профессиональным мастерством и высокой боевой выучкой. И сегодня, продолжая славные боевые традиции, они добросовестно несут службу на переднем рубеже защиты правопорядка, обеспечения безопасности наших граждан, охраны их покоя, считает руководитель субъекта.

«Мы по праву гордимся нашими ребятами, настоящими патриотами Родины, которые сегодня с честью выполняют поставленные перед ними боевые задачи по защите национальных интересов нашей страны, проявляя мужество, героизм и беспредельную преданность Отечеству. В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за вашу самоотверженную службу, ответственность и преданность делу», — подчеркнул Глава республики.

Он пожелал бойцам ОМОН здоровья, крепости духа и дальнейших успехов в ратном труде во имя мира и процветания Ингушетии и России.

Первые в СССР отряды милиции особого назначения были сформированы 3 октября 1988 года. В 2011-м была скорректирована аббревиатура: теперь ОМОН — это отряд мобильный особого назначения. Начиная с 2016 года, отряды перешли в подчинение национальной гвардии.