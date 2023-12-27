Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником

«Спасатели по праву заслужили авторитет в обществе, не раз доказав на деле способность действовать оперативно и эффективно в любой обстановке. Неотъемлемой частью их ежедневной работы являются отвага и самоотверженность — несмотря на огромные риски, они всегда первыми приходят на помощь попавшим в беду», — отметил руководитель субъекта.

Он напомнил, что благодаря слаженным действиям спасателей и помощи волонтеров в этом году в регионе спасено более 70 человек. За неполные 12 месяцев уходящего года только пожарно-спасательными подразделениями совершено более 2,3 тыс. выездов, 1340 выездов было совершено на проведение аварийно-спасательных работ.

«Благодарю каждого спасателя за постоянную бдительность и готовность прийти на выручку. Желаю крепкого здоровья, благополучия и меньше тревожных вызовов», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

День спасателей отмечается России 27 декабря с 1995 года. Именно в этот день в 1990 году постановлением Совета министров РСФСР был создан Российский корпус спасателей — прообраз современного МЧС страны.