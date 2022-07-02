Глава Ингушетии поздравил труженицу тыла Тамару Яндиеву со 100-летним юбилеем

«Мне очень приятно поздравить жительницу села Инарки, замечательную женщину, труженицу тыла Тамару Гереевну Яндиеву. Сегодня ей исполнилось 100 лет, и свою жизнь она прожила достойно. Ей был всего 21 год, когда она помогала рыть траншеи для защитников Города воинской славы Малгобека», — говорится в поздравлении, опубликованном в Телеграмм-канале руководителя субъекта.

По его словам, труженики тыла внесли в борьбу против немецких захватчиков не меньший вклад, чем фронтовики.

«Их тяжелый труд, который шел в помощь фронту, помог приблизить день Победы. Без них Советская Армия не справилась бы с врагом. Эти люди являются для нас примером патриотизма и высокой ответственности перед своей страной, перед народом. Они совершили трудовой подвиг, и мы должны быть им также благодарны, как и тем, кто воевал на передовой», — добавил Калиматов.

«Несмотря на свой преклонный возраст, у Тамары Яндиевой ясный ум и хорошая память. Она рано потеряла мужа и одна воспитала единственного сына, имеет двух внуков и 12 правнуков», — отметил Глава региона.

Калиматов пожелал имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни.