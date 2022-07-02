Глава Ингушетии поздравил труженицу тыла Тамару Яндиеву со 100-летним юбилеем
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил со 100-летним юбилеем труженицу тыла из сельского поселения Инарки Малгобекского района Тамару Яндиеву.
«Мне очень приятно поздравить жительницу села Инарки, замечательную женщину, труженицу тыла Тамару Гереевну Яндиеву. Сегодня ей исполнилось 100 лет, и свою жизнь она прожила достойно. Ей был всего 21 год, когда она помогала рыть траншеи для защитников Города воинской славы Малгобека», — говорится в поздравлении, опубликованном в Телеграмм-канале руководителя субъекта.
По его словам, труженики тыла внесли в борьбу против немецких захватчиков не меньший вклад, чем фронтовики.
«Их тяжелый труд, который шел в помощь фронту, помог приблизить день Победы. Без них Советская Армия не справилась бы с врагом. Эти люди являются для нас примером патриотизма и высокой ответственности перед своей страной, перед народом. Они совершили трудовой подвиг, и мы должны быть им также благодарны, как и тем, кто воевал на передовой», — добавил Калиматов.
«Несмотря на свой преклонный возраст, у Тамары Яндиевой ясный ум и хорошая память. Она рано потеряла мужа и одна воспитала единственного сына, имеет двух внуков и 12 правнуков», — отметил Глава региона.
Калиматов пожелал имениннице крепкого здоровья и долгих лет жизни.