Глава Ингушетии поздравил участковых с профессиональным праздником

«Служба участкового полицейского играет важную роль в решении важнейших задач обеспечения правопорядка и общественной стабильности. Основу этой службы составляют преданные своему делу люди, настоящие профессионалы, которые достойно выполняют свой служебный долг», — говорится в обращении.

По словам руководителя субъекта, являясь связующим звеном между органами внутренних дел и жителями республики, участковые оказывают огромное влияние на правовое воспитание подрастающего поколения. В числе первых они вступают в борьбу с нарушителями закона, помогают решать социальные задачи жителей, укрепляют авторитет государственных и общественных институтов республики и страны.

«В день профессионального праздника выражаю слова искренней благодарности всем сотрудникам и ветеранам службы за весомый вклад в поддержание социальной стабильности и обеспечение правопорядка и безопасности на территории нашей республики. Спасибо за добросовестный и самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал участковым крепкого здоровья, самообладания, бодрости духа и успехов в нелегком труде на благо Отечества.

Напомним, 17 ноября 1923 года была утверждена «Инструкция участковому надзирателю», которая положила начало формированию института участковых в советской милиции. В 2023 году дата юбилейная — исполняется ровно сто лет со дня создания службы.