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Глава Ингушетии поздравил юношей и девушек с международным Днем молодежи

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил юношей и девушек с международным Днем молодежи.

«Молодость — самый яркий, запоминающийся период жизни каждого человека. Это время оптимизма и самостоятельности, ярких идей и смелых надежд, жажды знаний и поиска своего жизненного пути», — говорится в обращении.

Калиматов считает, что «современная молодежь — наш огромный созидательный потенциал. Это талантливые, яркие и целеустремленные ребята, умеющие определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. Они уверенно заявляют о себе во всех сферах жизни — экономике и бизнесе, образовании и науке, культуре и спорте, достойно представляют Ингушетию на спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях».

«Мы, старшее поколение, по праву гордимся вами и высоко оцениваем ваш трудовой, творческий и интеллектуальный потенциал, приветствуем ваши смелые инициативы и начинания. От вашей энергии, настойчивости и энтузиазма зависит будущее Ингушетии, ее дальнейшее развитие, сохранение уникального историко-культурного наследия. Мы верим в вас и знаем, что у вас прекрасное будущее», — отметил руководитель субъекта.

Он выразил уверенность, что стремление к совершенству, смелость и решительность, восприимчивость ко всему новому и прогрессивному помогут молодым людям реализовать свои способности, достичь поставленных целей.

«Пусть прекрасные молодые годы дадут вам заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем, подарят верных друзей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов во всех начинаниях на благо Республики Ингушетия», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.

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