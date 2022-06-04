Глава Ингушетии поздравил жителей региона с 30-летием республики

В своем Telegram-канале он отметил, что «сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем достойных представителей нашего народа, стоявших у истоков становления ингушской государственности, внесших большой вклад в ее образование и развитие».

«Выражаем искреннюю благодарность нашим соотечественникам, которые прославили Республику Ингушетия далеко за ее пределами, всем, кто сопричастен к судьбе нашей малой Родины, кто многие годы трудился и продолжает трудиться во имя ее процветания. Мы гордимся их достижениями, нам есть на кого равняться и к чему стремиться в будущем. А впереди нас ждут новые перспективы и задачи», — написал Калиматов.

Руководитель субъекта выразил уверенность, что «общими усилиями мы преодолеем все трудности и вместе будем решать стоящие перед регионом задачи».

«Счастья, здоровья, благополучия, новых побед и достижений народу Ингушетии, а нашей благодатной земле — мира и процветания», — пожелал Глава.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон об образования Ингушской Республики в составе Российской Федерации.